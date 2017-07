Thalía se transformó en la abuelita más sexy del mundo

Tiene 45 años y es una bomba que sigue generando revuelo con sus curvas. Y a pesar de haber estrenado el título de "abuela" (porque la hija de su marido, Tommy Mottola, acaba de ser mamá por primera vez), Thalía enloquece a sus fans en las redes.





"Detrás de cámaras. Fun and free, happy to be me", escribió la sensual cantante junto a una foto que compartió en Instagram, y en la que luce un osado body negro.





Pero la ardiente imagen provocó comentarios de todo tipo. Es que además de superar los 150.000 likes, la cantante cosechó algunos comentarios maliciosos sobre el tamaño de su cola, ya que mucho no le creen que sea natural.