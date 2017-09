Taylor Swift se transformó en zombie y este fue el proceso

Taylor Swift se convirtió en zombie

La cantante Taylor Swift se ha 'transformado' en una zombie en el videoclip de la canción Look what you made me do, de su más reciente álbum Reputation, que saldrá el 10 de noviembre.En un video que la cantante ha compartido en YouTube se ve el proceso de 'transformación' en zombie. Swift aparece vestida con un albornoz blanco en una silla de maquillaje, y poco a poco se le va aplicando maquillaje y pintura en espray para convertirla toda en una muerta viviente.El look lo completan un vestido azul claro y unas lentillas que cambian por completo la mirada de la artista.El videoclip, dirigido por Joseph Kahn, emplea el simbolismo para dirigirse a otros artistas con los que ha tenido relación en el pasado, como sus ex Calvin Harris o Tom Hiddleston, o a personalidades con las que tiene abierta una enemistad pública como la pareja formada por Kim Kardashian y Kanye West o la cantante Katy Perry.En apenas dos semanas, el video musical ha alcanzado más de 388.000 visualizaciones en YouTube. Y es que la temática zombie en la música siempre vende, y si no que lo digan a Michael Jackson y su Thriller.Fuente: 20minutos.es