Suar arremetió con todo: "Podría decir muchas cosas de Araceli González"

El productor sorprendió con un descargo radial: "La vida tiene esas cosas. Yo soy un ser humano que ha vivido muchas cosas. ¿Viste la canción 'A mí me pasa lo mismo que a usted'? Yo formo parte de esas personas que vivieron, sufrieron, lloraron e hicieron sufrir. Soy una persona y así son los vínculos. Pero los vínculos para mí siempre fueron de puertas para adentro. Lo mediático no es lo mío porque no me gusta. Podría decir muchas cosas, pero guardo un cariño enorme por Ara".





"Obvio que me jode, pero también entiendo. Soy un pibe grande, estoy curtido. No me ha pasado mucho en 25 o 27 años. Así que la saqué relativamente barata. Pero lo único que puedo decir es que tengo un cariño muy grande por una historia que fue, que terminó, y que pasaron 12 años desde que terminó. No tengo más que un recuerdo divino y el hijo hermoso que nos dimos los dos, eso es lo más lindo que tenemos", agregó en declaraciones a Jonatan Viale.





"Si ustedes ven en los tapes de toda mi vida, nunca jamás he hablado mal de ella. Nunca, y además, no lo siento así. Nunca, nunca, nunca", concluyó al respecto.