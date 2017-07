Sol Pérez contra Mimí Alvarado: "Me dijo hija de pu... y me trató de trola"

María Sol Pérez quien gentilmente nos relató el suceso: "Esto empezó hace unos meses. Cuando recién me confirmaban para el Bailando. Dijeron una mentira en el programa que conduce Lussich, Confrontados. Dijeron que yo había chocado con mi auto. La llamaron a mi mamá, la sacaron al aire, ella pensaba que le hablaban de mi futura participación en el Bailando y después le dijeron que yo había tenido un accidente. Imaginate cómo se puso mi mamá, se empezó a desesperar, mi abuela murió hace un año en un accidente de tránsito, la atropelló un borracho que sigue libre. Por suerte ese día atendí el teléfono, yo vivo trabajando, ustedes lo saben, y cuando puedo atiendo. A mi tío le preguntaban en el club cómo estaba porque habían visto esa mentira". Hoy hablamos conquien gentilmente nos relató el suceso:





Pero la historia no terminó ahí: Sol se puso en contacto con la productora que la había invitado al programa la semana anterior. "Llamé a la productora y me prometía que me iba a sacar al aire en 5 minutos. Se piensan que yo empecé ayer en esto. Laburo desde los 19 años y sé que no me iban a llamar nunca. Le dije que desmientan eso y me querían mandar una cámara. ¿Para qué? Para armar otro programa hablando de esta mentira", enfatizó.

Lo cierto es que a Sol la habían chocado hace varios meses cuando recién se compró el auto. Fue un amigo de Cristian U. quien la impactó pero ese accidente fue hace mucho tiempo, no se correspondía con la noticia que estaban dando y por la cual preocupaban a toda la familia de la modelo y participante de "Bailando 2017".





"Es gente que por rating hace cualquier cosa. Yo le inicié accione legales para que no me nombren más en ese programa. No me interesa estar en un programa que miente y en el cual su conductor pone en su página de internet la dirección de mi casa. Estuvo horas publicada en su página y yo la vi cuando llegué a mi casa. Es una locura, con todo lo que pasa en la calle que publiquen dónde vivo. Esta gente no tiene límites. En ese momento subí los chats con la productora que quería mandarme una cámara. Y le mandé un mensaje. Ese el mensaje donde yo hablo enojada del que dice Mimí. Que lo muestre. No tengo problema. Cómo no me voy a enojar si ellos estaban mintiendo. Los accidentes de tránsito a ellos le causan risas pero para mi familia y para mí nos duelen por la historia que tenemos. Ellos no me conocen. Mi abuela murió y cuando la estábamos enterrando el que la mató estaba comiendo con su familia", añadió.

"Bueno, Mimí, que forma parte de ese programa, se sumó a eso. Como ellos no tenían noticia armaron que yo me había subido a un poni porque había entrado al Bailando. Y el accidente fue mucho antes de que me confirmen. Ellos decían que yo me había bajado del auto y le había dicho al amigo de Cristian U: ´¿No sabés quién soy yo´. Todo mentira, yo bajé y lo putee caliente porque me había chocado, nada más. Mimí cada vez que me cruzaba me decía por abajo: ´Ahí pasa la que está subida al poni´. Entonces la encaré y le dije las cosas en la cara, no ando hablando por atrás. Ahora voy a iniciar acciones legales porque me trata de trola y siempre asegura que yo tengo un padrino que me hizo entrar al Bailando. Y no me conoce. No sabe dónde vivo. No sabe que vivo con mis viejos, en el mismo barrio de siempre, que no tengo canjes pagos, que voy al mismo club y tengo mis mismo amigos de toda la vida. Habla así y trata de gato a todas las mujeres. Yo voy a la Universidad, estudio abogacía, no voy a permitir que me diga trola", finalizó.

