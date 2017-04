Sin filtro: La cuñada de Pampita no para de subir sus sexies fotos a las redes

Carolina Pampita Ardohain ha sido cuidadosa con su vida privada de los medios de comunicación. Su hermano, Guillermo, se mantuvo lejos de la exposición pública pero fue conquistado por Victoria Garay, una diosa de apenas 17 años.

"Estoy súper enamorada y contenida sentimentalmente: es mi primer novio 'oficial'. Hace un año que estamos saliendo pero cuatro meses que estamos de novios. Me entiende, aguanta mis caprichos y me contiene, me siento súper bien", contó Garay a Teleshow.

"Es medio loco cuando se lo cuento a mi familia y a mis amigos, no lo pueden creer, pero tenemos planes de casamiento, estamos proyectando la vida juntos. Somos de mandarnos cosas en Twitter , como anillos y esas cosas. Al principio él me lo mandaba (el emoji del anillo) y me acostumbré y ahora yo también le mando a él".

"Con Caro me llevo súper bien, es una persona sencilla y admirable como mujer. Me enteré que él es su hermano tiempo después de que empezamos a salir, cuando vi una foto que estaba con ella. El grupo íntimo me recibió re bien, tenemos una relación muy buena. Todos son súper amigueros y la familia tiene buena relación, se juntan casi todos los fines de semana", dijo.