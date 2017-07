Silvina Luna y El Polaco postergan el sí y estos son los motivos

Sin embargo, los chicos siguen surfeando olas y avanzan con la historia de amor. En medio de rumores de crisis por lo que dijo Barby Silenzi hace pocas horas, El Polaco dialogó con este medio y ratificó que entre ellos está todo más que bien.

Embed Feliz cumpleaños mi amor gracias por tanto cariño por acompañarme en momentos difíciles y ser la compañera q me acompaña todos los días por muchos años más te amo @silvinalunaoficial ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Una publicación compartida de @elpolaco_oficialsolyalma el 20 de Jun de 2017 a la(s) 8:54 PDT



Recordemos que en una entrevista, Silenzi afirmó que Silvina se enteró que tenían una empleada doméstica en común con la ex de Delgado y que por eso la echó.





Ante esto, cantante afirmó: "Nada, pero nada que ver. Es mentira. No hay crisis. Está todo muy bien con Silvina". Y agregó: "Solo que por ahora decidimos no casarnos".

Embed Feliz cumple amor!!! Que este año nuevo te traiga mucha paz y felicidad en todo lo que hagas a pesar de... ( a pesar del día a día de todo los problemas que puedan aparecer) Te amo y estoy feliz de ser tu compañera!! Vamos por más ❤️❤️❤️❤️@elpolaco_oficalsolyalma PH: @federomerofoto Una publicación compartida de LUNA (@silvinalunaoficial) el 23 de May de 2017 a la(s) 8:07 PDT



Cabe destacar que la boda estaba prevista para este año aunque no había mayor detalle que una propuesta formal y un compromiso entre las partes. La idea es posponer el casamiento para más adelante y con mayor tiempo para organizar todo.





Embed @silvinalunaoficial ❤️❤️❤️❤️ Una publicación compartida de @elpolaco_oficialsolyalma el 21 de May de 2017 a la(s) 8:00 PDT



Desde que comenzaron a salir no lograron tener mucha paz. Primero porque él viene de una conflictiva separación con la mamá de su hija,Y en segundo lugar porque la decisión de no bailar contuvo un costo algo: la ex de Francisco Delgado no quedó contenta con la determinación y sale a matar apor considerarla responsable de romper con la dupla de baile.