Este jueves, tras su cruce con Barby Silenzi en ShowMatch, Silvina Luna quedó muy nerviosa por la tensa situación vivida y su performance dentro de la pista de baile se vio severamente afectada cuando la rosarina se cayó en un truco, al final de su coreografía.

"Te quedaste mal. ¿Qué pasó?", le preguntó Marcelo Tinelli tras el baile. "No sé, es que me puse muy nerviosa.", contestó ella, desconsolada. "Sé que no es para tanto. Perdón", se disculpó. Y agregó: "Ensayamos mucho, mucho", concluyó Silvina.

