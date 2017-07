ShowMatch ganó como mejor reality y Tinelli festejó a lo loco

Es un año especial el de Marcelo Tinelli (57), quien volvió a conducir ShowMatch después de todo lo que pasó con su renuncia a la AFA, su pedido de licencia en San Lorenzo y el conflicto que terminó con numerosos despidos en Ideas del Sur, a fines del año pasado.

Sin embargo, como el Ave Fénix que resurge de sus cenizas, el conductor regresó con su ciclo y, a menos de un mes de la vuelta, fue premiado nuevamente por APTRA, en este caso con el Martín Fierro al mejor reality.

Luego de bromear con el episodio que tuvo días atrás con su garganta -cuando sufrió una faringitis y edema de glotis que lo obligaron a dejar en vivo la conducción del ciclo-, al decirle a Moria Casán (70) "venite al lado mío por las dudas que me quede acá", llegó la hora de los agradecimientos.

"Gracias a todos, gracias APTRA por este premio, uno más. Somos muy felices haciendo este programa. Gracias a todos mis compañeros, al mago sin dientes que está atrás y es importante (risas), y gracias a la gente por apoyarnos", expresó, para luego darle paso a su jurado y productores.

"Gracias, estamos honrados por este premio, ahora me quedé sin voz yo", bromeó La One, en tanto Pampita agregó: "No hay nada más lindo que ver bailar, y este es un equipo maravilloso".

"Estamos muy contentos, gracias al 13, al grupo Indalo", cerró Pablo Chato Prada (50), simbolizando la alegría de todo el equipo que acompaña al ex candidato a presidente de la AFA al recibir un galardón más de la mano del conductor más importante de la televisión argentina.