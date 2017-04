Separada y con destape hot

¡Casi clava hilo dental! Recién separada, esta famosa subió a las redes sociales una postal donde se la ve con una tanga furiosa. Sorprendió a todos con una foto hot ¡entangada! Hablamos de la mediática de Marian Farjat que subió a Instagram una imagen super sexy.

La ex hermanita revolucionó el mundo virtual con una fotografía durante una sesión de electrodos. Marian Farjat es una de las ex integrantes de la casa más famosa del país, Gran Hermano. La sensual rubia llamó la atención desde su primer paso en el reality, luego conoció el amor de la mano de Brian, se separó hace poco tiempo con varias idas y vueltas en el medio de su relación.

"Esta vez es definitivo. Prefiero no contar mucho, ni explicar los motivos de por qué terminamos, pero ya no volvemos más", dijo la rubia, quien regresó a vivir algunos días con sus padres, en una casa en un country. "Tengo la mejor onda con él, pero ya está."

Embed TE QUI LA Una publicación compartida de Marian Garcia Farjat (@marianfarjat) el 6 de Abr de 2017 a la(s) 8:58 PDT

Y la ex GH agregó: "Se fue lo que nos pasaba. No quiero recordar más el pasado porque no me hace bien. Estoy pasando por un mal momento en lo personal y no quiero profundizar. Con Brian todo bien... A diferencia de otras veces, terminamos bien", aseguró la actriz. ¿Y Loan? En los últimos días se culpó al ex de Charlotte Caniggia como uno de los posibles nuevos candidatos de Marian y el responsable del distanciamiento final de la pareja de Gran Hermano. "Nada que ver", contó Farjat. "Somos amigos, nada más."

Embed Tarde de electrodos en @lesteticatulugar hace un mes empeze y ya se pueden notar los cambios!! Súper recomendable la ganadora del sorteo es @yashu16 FELICITACIONES!!!! para más info comunicarse por mensaje directo en @lesteticatulugar Una publicación compartida de Marian Garcia Farjat (@marianfarjat) el 18 de Abr de 2017 a la(s) 2:57 PDT