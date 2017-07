¿Se va o no se va la Bomba?: La palabra de Tyago Griffo, su hijo

Gladys la Bomba Tucumana estaría evaluando abandonar el " Bailando 2017" tras un fuerte cruce con Karina Crucet, hija de Lía Crucet .

En su paso por "Este es el Show", Lía disparó contra Gladys tras haberse sentido ofendida por las declaraciones de La Bomba, quien había asegurado que no conocía la discografía de la hija de Lía.

Al percatarse de esta situación, Gladys habló desde un móvil y se agarró feo con su colega: "No sé por qué Karina se molesta tanto porque yo, que soy una nadie, no conozco su discografía. No conozco la de mi hijo, que es mi vida y la luz de mis ojos. Me duele todo, soy una persona muy sensible. Vivo de la música, hace 35 años que laburo de esto", subrayó la cantante.

Tyago Griffo, el hijo de la Bomba, que desmintió que su mamá vaya a renunciar: "No va a renunciar, nada que ver. Está lesionada, tiene una fractura en la lumbar, no sé cómo seguirá con eso. Pero ya repensó su situación, no renuncia".

Por otro lado, este medio le consultó al joven sobre su affaire con Rocío Robles, bailarina de "Showmatch" y ex de Federico Hoppe.