Se tiró al piso: Julio Iglesias reconoce no haber sido un buen padre para Enrique

Lo que por años ha sido un secreto a voces, que entre el cantante Julio Iglesias y su hijo Enrique la relación podría ser difícil, es algo que el propio padre acaba de confirmar. No obstante, a diferencia de lo que se había especulado (que no se hablan), el cantante aclaró que si existe esa relación y que, aunque compleja, también es entrañable.

En una entrevista publicada por la revista española Lecturas, el Julio más famoso del mundo, confesó: "No tengo una relación fácil con él, porque Enrique es muy personal, no admite sugerencias. Y siempre que hablamos lo hacemos de otras cosas. Que si ha comprado un avión, que si cuánto le ha costado. Cosas superficiales que no valen para nada", dijo el intérprete de éxitos de los 70s como "La vida sigue igual" y "Así nacemos".

Además, mientras promueve su más reciente disco, México & Amigos, Iglesias reconoció que no supo ser un padre presente debido a que su profesión le arrebató el tiempo necesario para estar con el último hijo que tuvo en su primer matrimonio (con Isabel Preysler). Debido a eso, aunque el cantante siguió sus pasos, él no ha sido el asesor de su carrera: "Enrique ha sido un rebelde con causa, porque no he sido un padre apegado a mis hijos y no tuve tiempo para estar con ellos", indicó abiertamente.

