Se suicidó la ex novia de Facundo Moyano

La primera aparición en los medios fue en PrimiciasYa.com cuando contó la intimidad de su historia con Moyano:

"A Facundo lo conocí en abril en capital (Madrid) y nos invitó a mí y a dos amigas a cenar al día siguiente, que fue cuando fuimos a una discoteca. Esa es una de las fotos que ustedes vieron. Luego él se volvió a Argentina, yo le volví a ver y todos los días me escribía, me escribía, y claro yo lo busqué en Google y vi que había hecho una portada Eva Bargiela (ex novia de Facundo que se peleó cuando surgió el rumor de Nicole Neumman). Me quedé un poco en plano shock. O sea tienes novia y me has mentido. Y me dijo que no, que esa chica solo busca fama y que esas fotos habían sido de antes pero que recién se habían publicado ahora", dijo Celia.

Este fue su último posteo en Instagram:

Embed A quién le gusta dormir la siesta más que a mi? ☝☝☝☝ : @danphto Una publicación compartida de Celia Fuentes (@celfc) el 18 de Sep de 2017 a la(s) 8:55 PDT