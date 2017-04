Se pueba el traje del "último maestro Jedi" junto a Harrison Ford

El panel de la Star Wars Celebration dejó muchas sorpresas para los aficionados de esa galaxia tan lejana creada por George Lucas. Además de poder disfrutar de un adelanto de más de dos minutos de la próxima entrega de la saga, también se reveló el cartel de "Los últimos Jedi", que ya ha sido considerado por mucho como uno de los mejores pósters de la franquicia.

Ninguno de los asistentes a la gran celebración se esperaba ver en el escenario a las grandes figuras de la saga: Harrison Ford, George Lucas y Mark Hamill, acompañados de otros compañeros del equipo, han compartido sus recuerdos de la franquicia para sorpresa de los seguidores.

Ahora, ha sido Mark Hamill, el que ha sido llamado a ser el último Maestro Jedi, quien se ha unido al hype con dos geniales versiones basadas en su otro gran personaje aparte de Luke, que no es otro que el mismísimo Joker.

Bajo los hashtag #TheLastJoker y #TheFlashAwakens, el actor ha compartido dos geniales diseños inspirados en los personajes de DC en su cuenta oficial de Twitter , que cuenta con más de 1,7 de seguidores.

De este modo, Hamill muestra no sólo su particular y genuino sentido del humor, si no que también apoya a la moda troll de las redes sociales. Un gran modo de demostrar que tomarse las cosas en serio no es sinónimo de perder el sentido del humor.

Los seguidores de la Fuerza tienen una cita con Luke Skywalker y compañía el próximo 15 de diciembre, fecha de estreno prevista para "Star Wars: Los últimos Jedi", el octavo episodio del drama familiar de George Lucas que continuará los hechos ocurridos en "El despertar de la Fuerza", y que promete poner patas arriba a la famosa galaxia.