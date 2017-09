Se la mandó: Cabré habló de más y la China Suárez lo llamó enojadísima

Embed Acompañando a mi amor ✨❤️ Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa) el 5 de Sep de 2017 a la(s) 5:26 PDT

Dos semanas atrás, cuando el sexo del bebé que esperan Eugenia la China Suárez y Benjamín Vicuña estaba en el candelero mediático, Nicolás Cabré se pisó y habló de más."Me da mucha alegría el embarazo. Mi hija va a tener una hermanita hermosa seguramente", aseguró y confirmó, para muchos, que la actriz y el chileno esperan una nena.Indignada por la repercusión mediática, la actriz levantó el teléfono para interpelar al padre de su hija, Rufina. "Lo llamé y le dije: 'Boludo, ¿por qué dijiste eso?', y me dijo: 'No sé por qué dije eso porque nunca me dijiste el sexo'", reveló la actriz, que todavía asegura desconocer el sexo del bebé que espera."No sabemos todavía. Es el sexo de un bebé, tampoco hay que armar un tema tan grande y creo que hay mucho morbo; no pasa nada. El día que lo sepa, lo voy a contar", sostuvo, en alusión al morboso bullying que sufre en las redes sociales por parte de las fans de "Pampita", quienes comparan al bebé que espera con Blanquita.Aunque su pareja se mostró indignado por los comentarios y las comparaciones con su difunta hija, la "China" se mostró un poco más relajada con el tema: "Por suerte, cada vez es menos. Le pasa a todo el mundo y también hay mucha gente que nos da amor, nos dice cosas lindas y nos acompaña; así que da igual. Hay que acostumbrarse".