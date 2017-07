"Prefiero no hablar de ella. Al salir del programa me mandó un mensaje en el que me decía que me quería colgar de ella, que le doy pena y que soy un banana. La verdad que no estuvo bueno", contó Velasco, quien volvió a desmentir haber tenido un affaire con la ex de Fede Bal.





"A mí no me gustó para nada y a Gastón (Soffritti) tampoco, se enojó", concluyó Lucas.

Embed Embed



Fuente: eltrecetv