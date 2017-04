Scarlett Johansson pasó de la sensualidad a ser reina del cine fantástico

«Para mí, Scarlett es la reina ciberpunk». Con estas palabras define Rupert Sanders, director de «Ghost in the Shell: El alma de la máquina» a Scarlett Johansson, la protagonista del filme que se estrenó en España el último viernes. «Ella es muy inteligente al permitir que durante unos breves momentos nos acerquemos y podamos ver el interior del personaje, para, a continuación, volver a alejarnos».



Y es que la actriz ha dado un nuevo toque al personaje del original: «En el anime, Mayor se muestra muy distante y eso daba a la historia un aire seductor y misterioso, sin embargo, en esta película, teníamos que comprender qué le está pasando. Nuestra historia hace que el público sea testigo de su lucha interior, y permite que el personaje se desarrolle», explica el director en declaraciones remitidas por Paramount.



Para Rupert Sanders, la aportación la actriz va mucho más allá: «Scarlett dota de unos rasgos infantiles al personaje, que son muy importantes, porque en cierta manera en esta historia puede apreciarse un trasfondo de la historia de Pinocho».



Reina de la ciencia ficción



Con esta película Scarlett Johansson se consagra como la estrella del momento en el mundo de la ciencia ficción. En su carrera ha dejado ya un buen puñado de papeles que recopilamos en este top.



Lucy



En «Lucy», Scarlett Johansson interpreta a una joven que (por un punto de partida un poco ridículo) adquiere una serie de poderes sobrehumanos (como telequinesis, la cancelación de dolor, la habilidad de absorber el conocimiento de forma instantánea, una velocidad espectacular...) que la convierten en una máquina de matar.



Scarlett Johansson se convierte así en la musa de Luc Besson, creador de «El quinto elemento», «Malavita» o «(Léon) El profesional».



Así lo resumía Oti R. Marchante en su crítica de la película que tituló «Scarlett Johansson es buena y está inteligente»: «Hay que felicitar al director de la película, el francés Luc Besson, por elegir como ejemplo de hiperdesarrollo cerebral a una actriz como Johansson, a la que nadie hasta ahora había caído en la tentación de medirle el seso, y de la que hay que decir que brinda una interpretación tan fría como la panza de un pez. Lo mejor de Lucy es la perplejidad visual que ofrecen muchas de sus escenas, en las que el tiempo y el espacio se mezclan gracias al superpoder del coco de Scarlett Johansson y su capacidad de voltear lo real con el mismo dedo que uno voltea la pantalla de su celular».



Under the sky



En «Under the Skin» Scarlett Johansson tiene una misión: observar y matar. Es su modus operandi en la película que dirigió Jonathan Glazer («Sexy beast», «Reencarnación») en 2013, una historia de ciencia ficción basada en una novela de Michel Faber.



Johansson encarna a Laura, una cazadora alienígena que vaga por tierras escocesas en busca de hombres a los que cazar. Para ello aprovechará sus encantos de seducción para posteriormente atrapar a sus presas.



La Isla



Quizá la cinta de Michael Bay «La isla» (2005), junto con «Lost in traslation» (2003), hayan sido, por diferentes motivos, las dos películas más importantes para la carrera de Scarlett Johansson. Y no solo a nivel comercial. Con la cinta de Sofia Coppola demostraba su talento interpretativo y seductor y con «La isla» que era toda una estrella de acción. Algo que confirmaría con sucesivas películas.