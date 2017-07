Salma Hayek publicó una foto en topless y hace babear a más de 100 mil seguidores

La actriz mexicana Salma Hayek publicó una foto en su Instagram que tiene más de 149.907 me gusta. En la publicación se observa su torso completamente desnudo, miles se encuentran encandilados con su belleza.

"Cuando se acaba la fiesta", se lee en el Instagram de Salma Hayek. Los seguidores de la actriz mexicana resaltan su belleza y su bien cuidada figura. Aunque algunos de sus fans se sienten extraños porque no es el estilo de fotos que publica Hayek.

Salma Hayek, quien participó de la película 'Cómo ser un Latin Lover', se pronunció sobre la discriminación con la que lidian los latinos por parte de un sector estadounidense. "Yo les agradezco porque si no la hubiera pasado tan mal, no me hubiera esforzado a hacer lo mejor", relató la actriz mexicana.

Además, la actriz reveló que fue discriminada en un cine en Estados Unidos. "Por supuesto que he sido discriminada. Pienso que Estados Unidos tiene un problema muy severo con la discriminación y que tratamos de ignorar. Está ahí", contó Salma Hayek.

Embed Yes we can!!! #sisepuede Una publicación compartida de Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 16 de Jun de 2017 a la(s) 12:32 PDT When the party is over .... cuando se acaba la fiesta...#night #fiesta #stolenmoment Una publicación compartida de Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 25 de Jun de 2017 a la(s) 7:10 PDT

Embed Feeding my beautiful Lupe. Dandole de comer a mi viejita preciosa Lupe.. #rescuedog #love Una publicación compartida de Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 14 de Jun de 2017 a la(s) 11:45 PDT