Rompió el silencio: ¿sale con Dybala o no?

La bella Oriana Sabatini es, de un tiempo a esta parte, señalada como la nueva "conquista" del habilidoso futbolista cordobés Paulo Dybala.

Es que el delantero se peleó con su novia y la morocha hizo lo propio con su "chico" (el youtuber Julián Serrano); intercambiaron un par de "likes" en Instagram y se armó la gran "bola de nieve".

Oriana, en una entrevista con la revista Gente, respondió todas las preguntas. No confirmó romance, pero aseguró que no le molestaría que la llamen "botinera".





–Se te vinculó con el delantero cordobés de la Juventus, Paulo Dybala (23). ¿Qué hay entre ustedes?

–¡Nada! Sé que les encantaría que dijese que hay algo, pero no lo conozco. Intercambiamos likes en las redes y ahí terminó la "gran historia de amor" que armaron.





–Gonzalo Higuaín los mandó al frente durante un vivo de Instagram.

–Lo hizo por los rumores. Porque a Higuaín tampoco lo conozco, ¡y no puedo creer que me haya nombrado! Al otro día me explotaba el teléfono y yo no entendía nada.





–¿Estarías dispuesta a ser botinera?

–Ultimamente me familiaricé con el término, porque me llamaron tanto de esa manera. ¿No existe un título para las novias de los youtubers o los actores? Igual, si quiero a una persona y me enamoro, no me importaría que me llamen botinera. Cuando estoy enamorada voy para adelante.





–¿Dejarías tu carrera para acompañar a un futbolista?

–Cuando amás a alguien, hacés de todo para que la relación sea posible. No creo que las distancias sean un impedimento. Como botinera o como cualquier otra profesión de una pareja que implique mudarse a otro país. Soy una romántica clásica y creo que si dos personas se aman, todo se puede.





–¿Cuál es tu estado sentimental hoy?



–Estoy re soltera. Hace un tiempo decía que tenía ganas de volver a enamorarme, pero ahora la verdad es que me da fiaca. Es cierto que cuando ocurre, ocurre... ¡Pero también disfruto de tener tiempo para mí!





