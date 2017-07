Rompió el silencio: Angelina Jolie dio detalles de su divorcio de Brad Pitt

Angelina Jolie concedió una entrevista a la revista «Vanity Fair» en la que habla por primera vez sobre los motivos de su sonado divorcio. Casi un año después, la actriz se sincera acerca de cómo han vivido ella y sus hijos el proceso de separación con Brad Pitt iniciado en el verano del 2016.





"He estado muy preocupada por mi madre cuando yo crecía, mucho. No quiero que mis hijos se tengan que preocupar por mí", cuenta Angelina a la revista. La madre de la intérprete se divorció de su padre, el actor Jon Voight cuando ella todavía era muy joven y además según se ha publicado en numerosos medios fue porque él engañó a su madre con otras mujeres. "Creo que es muy importante llorar en la ducha y no delante de ellos. Tienen que saber que todo va a estar bien aunque muchas a veces tú misma no sepas si va a estarlo", relata. Duras palabras que la actriz confesaba a «Vanity Fair».





"Nuestra estilo de vida no era para nada negativo. Ese no era el problema. Ese fue y será una de las maravillosas oportunidades que somos capaces de dar a nuestros hijos", dice. Jolie está muy orgullosa de sus hijos y afirma que ella y Pitt tienen como meta común el cuidado de su familia. La actriz también ha admitido que para final del verano del 2016 "las cosas se pusieron difíciles", y ha reconocido que "ha sido un momento muy duro y ahora mismo ya estamos empezando a recuperarnos".





angelina2.jpg



En la entrevista Jolie también ha contado cómo desarrolló una parálisis facial llamada parálisis de Bell, la cual puede inmovilizar los músculos en un lado de la cara «A veces las mujeres se ponen el último lugar hasta que se manifiesta en tu salud», confiesa.





Hay que recordar que cinco días antes de firmar los papeles del divorcio, el Departamento de Menores y Servicios Familiares junto con el FBI comenzaron una investigación después de que Pitt presuntamente se pusiera "verbalmente abusivo" y "golpeara" a Maddox, su hijo más mayor, después de que el actor estuviera bebiendo en el avión privado de la pareja. La policía concluyó que no hubo ningún tipo de abuso.