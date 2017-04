Rocío Gancedo contó detalles del aberrante abuso que sufrió cuando tenía 6 años

Rocío Gancedo fue dada de alta y habló sobre las razones de su depresión, desmintió los rumores de un delirio místico y aseguró: "Yo pedí que me internaran porque me quería sanar".





"Me dieron el alta. Estuve 20 días internada. Estoy transitando un duelo importante porque falleció mi papá hace seis meses. Padecía demencia con cuerpos de Lewy y yo lo cuidé durante dos años [...] Me vendieron una imagen de mi papá que no era, mi mamá decía que era un infiel, un degenerado. Ese día no lloré pero estuve muy triste. Creo que una parte mía se fue con él y empezó a removerme cosas de la infancia", indicó Gancedo sin poder contener las lágrimas.





"Mi mamá no abusó de mí. Yo tenía 6 años, y hasta los 6 fui inocente. La muerte de mi papá me trajo el recuerdo del abuso que sufrí", explicó luego de que trascendiera un audio mientras estaba internada donde contaba detalles de su abuso.





Ahora, en vivo en Intrusos, detalló: "Abusaron de mí a los 6 años. Mi mamá me mandaba a jugar a la casa de una amiga de ella que tenía una hija que tenía 15 años, para 16. Ya tenía novio y estaba desarrollada, pero era menor como yo. Mi mamá y la de ella eran muy cómplices, se contaban todo. Esta chica se aprovechaba de mí. No lo voy a contar con detalles porque esto que yo viví lo viven un montón de nenas. A la vez sentía algo, a mí me dio mucha culpa porque lo disfrutaba y lo hacía a escondidas".





"Yo se lo conté a mamá, me dijo 'quédate tranquila porque vos estás descubriendo tu sexualidad y ella también, pero traten de no hacerlo [...]' Yo antes pensaba que era un juego. Después entendí que no hay juegos así. Colapsé".





La modelo explicó que después de mucha terapia pudo hablar con su madre. Pero su respuesta fue aberrante: "Le dije a mamá por qué no hizo nada. Y adelante de mi hermano y mi cuñada me dijo '¿Qué? ¿Vamos a hablar del tema del abuso?' Y me dijo: 'Vos sabés bien las partes que no te tenían que tocar, y vos sabés bien que te gustó'".