Recorría las fotos de su infancia y lo que descubrió la dejó helada

A todos nos gusta de vez en cuando mirar hacia atrás y observar nuestros recuerdos. Mejor si están inmortalizados. Y siempre, al volver a verlas, nos damos cuenta de nuevas cosas que no recordábamos o que no nos habíamos dado cuenta de que estaban allí.





Una chica que estaba revisando sus fotos de cuando era pequeña, encontró un detalle en una de las fotos, que la dejo helada.





La chica de la foto es llamada Anastasia Parets, y encontró una foto de ella misma hojeando un antiguo álbum familiar. Anastacia se quedó paralizada al darse cuenta que detrás de ella aparecía la silueta de otra chica en un oscuro rincón.





Según sus padres era imposible que pudiera ser otra chica. Ya que ella no tenía hermanas, y además recuerda bien el momento de esa instantánea.





"Pensaba que era un espejo o algo, pero cuando me fijé después con más detenimiento me di cuenta de que no lo era..." contó Anastasia. "Me asusté tanto que empecé a gritar y a llorar tanto que pensaron que alguien había entrado en la casa a robar."





Según un médium la pequeña chica de la foto era en realidad un fantasma de una niña pequeña que había seguido a Parets durante toda su vida.





Quizás fuera un buen ángel, la visión es terrorífica, pero nunca sabremos de qué se trataba realmente.