Recorré la lujosa mansión donde el Indio se refugia después de la tragedia

En Haras Miryam, una quinta de más de 10.000 metros cuadrados, el músico pasa sus días lejos de los escenarios. Diseñada como un antiguo criadero de caballos, la casa conserva el antiguo casco histórico.





De estilo moderno pero sobrio, sus paredes son completamente blancas y sobre ella penden adornos en metal cromado.





Dentro de la casa construyó su propio estudio de grabación: Luzbola. Allí ensaya y compone con una rigurosidad diaria que semeja a la de cualquier oficinista.





Sólo un estacionamiento separa el estudio de la casa principal. En la planta baja del inmueble se encuentra la sala musical, pero lo sorprendente es que en la gran discoteca que tiene no hay nada de su obra. En un primer piso funciona una especie de departamento donde almuerza y descansa.





Una de las curiosidades del lugar es que en el cuarto donde guarda las herramientas de jardín posee una puerta un de vitró con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Una imagen que lo acompaña diariamente ahora que, producto de su parkinson no puede viajar.





PARANOIAS Y BAJO PERFIL





Cuentan quienes lo conocen que vive obsesionado con su seguridad. Pero no sólo le teme a los ladrones, sino también a algún fan que pudiera llegar a matarlo, según reveló un músico que lo visitó varias veces en los últimos tiempos.





Por ello también tiene perros, más específicamente ovejeros alemanes, su raza preferida. "Yo quiero un boludo que me dé pelota, que lo llame y venga (...) que laburen de perro, que ladren si hay alguien. Por eso me gustan los perros y me gustan mucho los ovejeros", contó en alguna oportunidad.





Esta misma fuente detalló que dentro de la casa hay una habitación con varios televisores que muestran las cámaras de seguridad que se encuentran distribuidas en todo el predio, al igual que los guardias que vigilan toda la propiedad.





Al ex líder de Los Redondos siempre le gustó el perfil bajo. Cuentan sus vecinos que suele "salir disfrazado"a la calle, intentando tapar su caracon gorras, bufandas, anteojos o cualquier cosa que le permita camuflar su identidad.





Su mujer, Virginia, comentó alguna vez a la revista Rolling Stone la fobia social de su marido: "A éste ya no lo puedo sacar a ningún lado", había revelado en 2005.





Ahora, en medio del escándalo y las muertes, Haras Myriam será más que nunca su misterioso refugio.





"El dinero sostiene al personaje. En su construcción, la plata le permite sostener todo lo demás. Lo absurdo es que vende una imagen de supuesta marginalidad, pero es un millonario que vive más en Estados Unidos que acá", aseguró un allegado al músico.

Fuente: bigbangnews