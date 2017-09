La noticia la confirmó la revista Spy, que detalla que Ginevra y Paulo se conocieron en Formentera, en España, y "se gustaron a primera vista".





"Cuando conocí a Paulo, no sabía quién era. Desde entonces me cortejó con mensajes y gestos de cariño, a lo que yo respondí porque me aseguró que con su pareja estaba en crisis desde hacía tiempo", explicó Sozzi a la revista.





El futbolista había sido vinculado con Oriana Sabatini pero todo quedó en puros rumores.

