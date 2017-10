¿Qué le pasó a Lourdes Sánchez?: ésta es la razón por la que no bailó

En el programa, la propia Lourdes contó: "No paro de vomitar, no tengo ya nada más para vomitar. No puedo bailar así. He bailado en todas las condiciones, pero hoy me siento muy mal, me siento débil. El doctor Labonia me dio una inyección". El mencionado médico confirmó que la participante estaba atravesando un proceso gástrico al que se le sumaba la hipotensión y que ese cuadro le impedía salir a la pista.

"Yo doy fe de que Lourdes está muy descompuesta", dijo Griselda Siciliani, quien lamentó que la participante no pudiera bailar por sentirse tan mal.





La opción de Tinelli era que Yanina Latorre bailara en el lugar de Lourdes, pero el productor Federico Hoppe explicó que ya no quedaba tiempo. De modo tal que el "Ritmo libre" fue presentado por Siciliani, pero la competencia comenzará recién esta noche.