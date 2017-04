Preparamiento hot: Nazarena y Daniela Cardone despiertan muchas fantasías

La entrevista arrancó picante. ¿Algún hombre les planteó formar un trío con otra mujer? "Yo soy hetero y cero fiestera. Ningún tipo me lo propuso, porque sabía que lo iba a sacar corriendo. Pero como hice muchos shows eróticos y despertaba fantasías, unas cuantas quisieron tener sexo conmigo", respondió Nazarena.





Daniela fue más tajante: "A mí, varios imbéciles me propusieron meter a una mujer en la cama, pero nunca les di el gusto. Igual que con Naza, muchas señoras se quisieron acostar conmigo, y aún sigo recibiendo esas invitaciones. No sé qué fantasías les despierto".





Por otro lado, las chicas dieron detalles de cómo fue hacer la escena de sexo del protagónico que encabezan: "Aunque no tengo rollos con mi cuerpo, me costó un poco más que a Naza", tomó la palabra Daniela. Y la mamá de Barbie Vélez agregó: "Quizás sea porque en mis shows eróticos tuve que tocar a alguna que otra mujer. Entonces tomé la iniciativa. Le pedía Daniela que me apriete, me bese y se saque el corpiño. Yo estaba desnuda. Ella se había metido debajo de las sábanas, con una calza de ciclista. Daniela es muy respetuosa y pidió que fuéramos más sutiles cuando yo quería una escena con mucha pasión".





También hablaron sobre cómo es hoy su relación con los hombres: "Ya no los necesito para el sexo. Tienen muchos rollos para expresar sus verdaderos deseos. Ya no estoy dispuesta a pagar ningún precio por mi libertad. No quiero problemas porque no llamé, no atendí el teléfono o me fui a comer con amigos. Los hombres son bravos, y como les saco la ficha en dos segundos, me tienen medio", sentenció la mamá de Brenda Gandini.





"Yo fui novia, amante, esposa, viuda... Pasé por todos los estados. Por eso, por ahora no pienso en la convivencia. Estoy tranquila y muy bien con Pablo (Melillo, 41), aunque a veces me reclama que no lo acompañe a las carreras de autos. Es que estoy priorizando mi vínculo con mis hijos y mi trabajo. Soy productora de eventos en Frida, manejo la carrera de Barbie y otros artistas, y hasta soy madrina del Bingo de Adrogué", contestó Vélez.





Por último, Nazarena y Daniela se mostraron despreocupadas ante el paso del tiempo. Cardone remarcó: "El domingo cumplí 53, y lo digo feliz. Estoy orgullosa de mi edad y mi estado. Lamento que mi mamá no esté viva, pero tengo una abuela próxima a cumplir 101 años. Mis hijos son lo más maravilloso que me pasó, pero ya tomaron vuelo... Ahora disfruto de ser abuela de Eloy y estoy ansiosa por la nena que espera Brenda. También soy muy introspectiva y gozo de mi soledad, mis seis gatos persas y de salir con mis amigos". Y Nazarena cerró: "No me afecta para nada el paso del tiempo. Festejo agradecida cada cumpleaños. También me dan muchas ganas de ser abuela algún día, para poder malcriar sin culpa a mis nietos".





Fuente: ciudad