¿Poroto Cubero llega al teatro?

A partir de diciembre, llegará a Mar del Plata la obra "Cocodrilo, circo y varieté", dirigida y producida por Omar Suárez, el reconocido empresario.



En las últimas horas, comenzó a surgir un nombre que llama la atención y es el de Fabián "Poroto" Cubero, el defensor de Vélez y expareja de Nicole Neumann.



PrimiciasYa pudo dialogar con Suárez para que confirme o desmienta esta información y relató que tiene un plan para convencer al histórico futbolista de la entidad de Liniers.



"La realidad es que se me ocurrió que esté un día o dos, en enero en la revista, ya que está con Vélez de pretemporada o sus vacaciones. Además, él es marplatense como nosotros y estaría bueno", comentó el productor.



Y completó: "Le montamos un sketch con las tres bombas que tenemos de vedette: Flor Marcasoli, Denise Cerrone y Bianca Ioveniti (la secretaria hot de Ottavis). Le mandé mensaje y se lo propuse. Me agradeció pero no me dijo que no eh, así que la posibilidad está".



¿Qué dirá el experimentado futbolista?