Por primera vez, Pampita habló de la división de bienes con Vicuña

Carolina "Pampita" Ardohain viajó a Chile para presentar su película "Desearás al Hombre de tu Hermana" y aseguró que "yo no hablo del padre de mis hijos", Benjamín Vicuña, porque "siempre va estar ligado a mí y a mis hijos". viajó apara presentar su películay aseguró que, porque "siempre va estar ligado a mí y a mis hijos".





"Tenemos un respeto absoluto", aseguró en el programa televisivo "Primer plano", desmintiendo que tras el episodios de los audios filtrados, fueron solo "fantasías" que ella quisiera un divorcio millonario.





"Siempre fue buena la relación, siempre fue considerado", pensando en los hijos, declaró.





Y explicó: "Nunca pedí asesoramiento de un abogado. Todo se conversó con mucha simpleza, con respeto. Nunca peleamos por ningún bien, por ningún centavo, por ninguna cosa material. La verdad que yo no recibí nada a cambio, porque no lo pedí, no me interesaba y, por suerte, la vida me había permitido tener mis propias cosas".





"La relación siempre fue muy buena porque tuvimos que criar a nuestros hijos. Al tener a los chicos fuimos súper respetuosos y considerados, y tratamos de que la prioridad sean ellos, su bienestar. Nunca se nos ocurrió que los chicos perdieran la oportunidad de ser felices y recibir mucho amor", indicó





Pampita también se refirió a su nueva relación de pareja con Juan "Pico" Mónaco y dijo que "nunca esperé encontrar el amor tan rápido".





Bailando 2017 aseguró que le gusta volver a Chile "porque mis hijos tienen sus raíces" y contó que tardó en volver a hablar en la TV local -esta vez a dar una entrevista- porque "no me gusta hablar cuando no tengo proyectos propios". La jurado delaseguró que le gusta volver a Chiley contó que tardó en volver a hablar en la TV local -esta vez a dar una entrevista- porque