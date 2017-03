Polino contra Naiara Awada: "es una cartonera de su familia"

El Bailando aún no empezó pero Marcelo Polino ya le puso chispa al criticar a Naiara Awada, la sobrina de la primera dama, Juliana Awada, y segunda confirmada en el certamen conducido por Marcelo Tinelli. "Es una cartonera de su familia", disparó el conductor.

Tras aparecer en diversos medios brindando fuertes opiniones sobre el gobierno de su tío político, Mauricio Macri, la actriz y bailarina, hija de Alejandro Awada, logró hacerse un lugar dentro del medio. Tanto, que llegó al show más codiciado de la Argentina: Bailando por un Sueño.

Polino, que no se calla nada, opinó sobre la actriz de 22 años y la destrozó: "Es una cartonera de su tía. Dice que no quiere hablar y se la pasa contando si Juliana la llamó, si le atendió o no el teléfono... ¡Y estamos mencionando a la primera dama, más respeto!", señaló el conductor en Radio Mitre.

Y agregó: "Si vas a usar a tu familia para promocionarte y sacar beneficio de eso, bancátela".

Recordando que Nai presentó "Hipersomnia", su primera película, protagonizada por Peter Lanzani, Gerardo Romano, Jimena Barón y Sofía Gala, pero que en cada nota que dio terminó hablando de su relación con Macri y Juliana, Marcelo lanzó: "¿Justo el día del estreno habla mal de su tío? Horrible lo que hace. Ojo, me encanta que venga al Bailando pero no le creo la lágrima. Ese día rompió en llanto porque la superaba la situación"

"Sabe que si no habla de política, nadie le va a ir a hacer una nota. Para mí le resta", lanzó sin filtro.

Intentando ablandar al periodista, Naiara acudió a su sentido del humor para responder: "Ja ja ja, ya nos vamos a querer. Amo ese término (cartonera). Amo a Polino desde el primer Bailando", tuiteó la actriz.