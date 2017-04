Eva de Dominici es una de las actrices jóvenes y sensuales que atrae más seguidores en las redes sociales. Esta vez llamó la atención convideos de su rutina para trabajar glúteos y brazos.

"We are doing it ! My coach @peetfit is the coolest, Mi entrenador Es el más buena onda de todos muchas gracias Peet", escribió Eva en inglés y en español para sus seguidores, junto a tres videos.





Embed Working out !!!! @peetfit the coolest coach gracias gracias Una publicación compartida de Eva De Dominici (@dedominicieva) el 30 de Mar de 2017 a la(s) 5:02 PDT

Embed

Embed Grrrracias Thanks for having us @catch Una publicación compartida de Eva De Dominici (@dedominicieva) el 25 de Mar de 2017 a la(s) 1:23 PDT

Embed Una publicación compartida de Eva De Dominici (@dedominicieva) el 22 de Mar de 2017 a la(s) 4:42 PDT