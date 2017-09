Pampita se quedó sin datos móviles, sin GPS y llegó tarde a "ShowMatch"

ShowMatch " arrancó anoche con una jurado menos. Es que, llamativamente, Pampita no había podido llegar a tiempo, y en su lugar, entonces, pusieron a la jefa de coachs Lolo Rossi.

Marcelo Tinelli bromeó sobre el tema, pero no adelantó nada sobre lo que había pasado con la modelo. Quince minutos después, cuando ya estaba en pista El Polaco, Pampita ingresó al estudio por el lado de la tribuna y se excusó.

"¡Se me acabaron los datos del celular! No me andaba el GPS el no sé de memoria el camino. Me pierdo en el barrio. Y daba vueltas por acá. Estaba en comunicación telefónica y me ayudaron a llegar", comentó entre risas.