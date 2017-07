Pampita se emocionó al recordar a su hija Blanca

José María Listorti estuvo como invitado en "Pampita Online", el programa conducido justamente por Carolina Ardohain. Allí la modelo le consultó cómo hacía en los casos en los que debía anunciar o presentar noticias tristes o dolorosas. Ante esto el conductor de "Este es el Show" reveló que es muy sensible y le cuestan mucho ese tipo de noticias.

Así fue como le confesó cuanto le había impactado anunciar la muerte de Blanca, la hija de la jurado junto a Benjamín Vicuña, que falleció en 2012 con solo 6 años de edad.

"Me cayó como un balde de agua fría. Me shockeó. Esas cosas que te acordás cómo te enteraste. Era un tema que no tenía ganas de encarar. Lloré en cámara, me afectó muchísimo" relató claramente conmovido, a lo que la modelo respondió: "Vi el programa ese día, aunque parezca mentira. Porque uno tarda unos días en reaccionar..."

Se dieron las manos y Listorti la felicitó: "No puedo creer la fuerza que tenés", Pero Pampita enseguida agregó: "Como muchas mamás que trabajamos. No hablo mucho del tema pero son muchas mamás las que están en mi misma situación y siguen siendo felices y dándole un ejemplo a sus hijos. Hay que buscar la felicidad todos los días" y terminaron abrazandose cariñosamente. ¡Mirá el video!

Embed

Fuente: crónica.com.ar