Pampita desnudó a Pico Mónaco en el Bailando: "Ese cuerpo hay que compartirlo"

Pico, que no estaba decidido a complacer a Tinelli, terminó aceptando la propuesta por pedido de Pampita: "Ese cuerpo hay que compartirlo", dijo la modelo y el morocho se quitó la remera. "¡Es una bomba, es una bomba!", siguió la jurado.

Más tarde, el ex tenista y Carolina hablaron de su romance y, a pedido del conductor, se dieron un apasionado beso.

"Estamos disfrutando del noviazgo, no hay apuro. No sabemos qué va a pasar en el futuro, estamos sin presión, sin apuros. Vamos a nuestro tiempo, así funciona, con paciencia, amor. Veremos. No lo he pensado todavía", dijo ella.

Y agregó: "Supongo que sí porque Pico no tiene hijos. Si prospera la relación en el tiempo puede ser".

