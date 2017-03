Pamela David se despidió en "Desayuno Americano"

Este viernes 31 de marzo fue el último día de Pamela David como conductora de "Desayuno Americano", el ciclo emitido desde el año 2011 por América TV. Las mañanas de la emisora ya no tendrán a Pame con su clásico envío, que pasará a la tarde con un nuevo proyecto.





"Me despido este viernes. Tengo una cosa contradictoria porque de verdad te da cosita, pero a su vez tengo mucho entusiasmo y eso pesa más. Tengo mucho entusiasmo y muchas ganas de empezar con este nuevo proyecto. Le tengo mucha fe, así que a trabajar duro y prepararme para la tarde. Es un paso enorme y bienvenido sea el reconocimiento. Estoy muy feliz", señaló la conductora en diálogo con PrimiciasYa.com hace unas horas.





Embed



"Me da algo de nostalgia dejar Desayuno pero no quiero hacer foco ahí. Lo que viví, lo viví con felicidad. Desayuno Americano va a ser la bisagra en mi vida, aquello que me dio un empujón y que me sirvió crecer y nacer en la conducción", destacó David.





Con respecto a quiénes la acompañarán en este nuevo desafió, indicó: "Todavía no tenemos nombre para el programa así que acepto sugerencias. Quedan conmigo Facundo Pastor y Pablo Duggan. Pero en estos días se va a confirmar el resto, por ahora no lo quiero decir para que no se pinche".





Lo cierto es que esta mañana se vivió un clima de mucha emoción en el estudio ya que la conductora se despidió del programa que le dio tantas alegrías y que estuvo al frente por tantos años.





"Gracias a mis compañeros por ayudarme a crecer. Gracias a toda la gente. Me van a hacer llorar", expresó emocionada Pamela.





El video con su emotiva despedida.