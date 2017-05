Pablo, de DDS, habló sobre sus fotos prohibidas: "No es buena publicidad para mi imagen"

Durante el fin de semana, se filtraron impactantes imágenes íntimas del jugador con el perfil más alto de lo que fue controversial reality de Telefe, Despedida de solteros. Estamos hablando de Pablo Mónaco, quien obtuvo el tercer puesto en la competencia.

No es el primero ni el último. Pablo es otro de las tantas víctimas del hacker de los famosos que se encarga de publicar contenido prohibido de las celebridades en la web.

No sólo las mujeres bellas y famosas son víctimas de los hackeos de fotos prohibidas, ahora fue el turno del ex participante de "Despedida de solteros".

En las imágenes íntimas que se difundieron, se lo ve parado en el baño frente al espejo, como Dios lo trajo al mundo.

En diálogo con PrimiciasYa.com, expresó: "Esas fotos se las mande a Angie (su novia), no tengo idea cómo se pudieron haber filtrado. La verdad es que me perjudican porque estamos arrancando una recorrida de shows por todo el país y no es buena publicidad para mi imagen".

"Estás fotos lo único que hacen es perjudicarme. Nunca pensé que podía llegar a pasarme esto, las fotos pertenecen a la intimidad de la pareja. Una cosa son los desnudos en el juego y otra en la vida real. Voy a radicar la denuncia correspondiente para llegar hasta las últimas consecuencias", indicó Pablo.

