Otra vez juntos Silvina Luna y el Polaco y ya viven a las vueltas

Silvina Luna y el Polaco no llegan a pelarse que ya se reconcilian otra vez. Luego de su ya incontable separación, la modelo y el cantante se volvieron a reencontrar.





Fue Angel De Brito el que reveló que el tormentoso romance ha vuelto a renacer. "Están reconciliados, crean o no... no lo voy a hacer enigmático porque no lo puedo creer. No estoy indignado, pero ya me tienen podrido", comenzó el periodista sobre la nueva chance entre la modelo y el cantante de cumbia.





"Se fueron de luna de miel hace unas horas nada más a Río de Janeiro Silvina Luna y el Polaco. No sé si nos están cargando. Se reconciliaron, se fueron hasta el martes o miércoles de la semana que viene para estar tranquilos. Partieron desde aeroparque a las 5 de la madrugada", agregó.