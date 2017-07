Oriana Sabatini reveló quién y por qué puso fin a la relación con Julián Serrano

Desde que se confirmó que Oriana Sabatini y Julián Serrano ya no estaban juntos, comenzaron a escucharse ciertas versiones que vinculaban a la joven cantante con el futbolista Paulo Dybala.





¿Qué pasa entre ellos? En Showmatch —donde fue para acompañar a su mamá, Cathy Fulop, invitada a participar en la Salsa de a tres— Oriana habló acerca del vínculo que la une al jugador: "No lo conozco", pero luego tuvo que admitir: "Sí, lo sigo en Instagram, pero fue después de que empezaran los rumores... Le di like a una foto".





Cuando la consultaron acerca de por qué había echado a rodar el falso rumor de un romance, Oriana dijo: "Lo que dio a pensar eso fue que yo justo corté una relación y pareció oportuno".













Luego, habló acerca de la finalización de su noviazgo con Julián Serrano: "Me pareció maduro que si él no estaba ciento por ciento en la relación decidiera cortar", fue entonces que De Brito repreguntó: "¿Él decidió terminar la relación?". Oriana, entonces, dijo: "Fue una decisión mas de él, pero fue mutuo decir: 'Si no está funcionando es mejor separarnos'" ¡Epa!





La cosa no terminó ahí. Más adelante confesó: "Yo soy muy intensa a la hora del amor", lo que para ella es estar pendiente de detalles y demostraciones de afecto: "Espero que la otra persona sea igual conmigo".

Fuente: eltrecetv