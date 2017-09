Noelia Marzol se mostró enamoradísima de su nuevo novio

Noelia Marzol (30) presentó a su novio Marcos Baldovino, un empresario gastronómico de Córdoba de 37 años, con quien sale hace cuatro meses.

Hasta hoy, la actriz mantuvo en secreto la identidad del hombre, por una situación delicada: Marcos acaba de ser padre fruto de una relación anterior, e incluso hubo versiones de haber sido la causante de la separación.

La actriz habló con PrimiciasYa.com de su nuevo noviazgo: "Nos conocimos hace cuatro meses, me lo presentó una amiga que tenemos en común, lo vi y me encantó".

Y agregó: "Me gusta todo de él, es muy compañero, siento seguridad, me acompaña a todos lados y siento que me quiere".

Por último, y apostando a esta historia de amor, Marzol remarcó: "Es una buena persona, me gusta él físicamente como es, así que por el momento todo positivo".