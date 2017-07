No todo fue color de rosas en la boda de Messi y Anto

"Me da mucha pena porque yo fui a verlo antes de que se vaya a Barcelona y la madre no me abrió la puerta. Me echó y yo no le había hecho nada. Soy muy católica y si él supiera que no disfrutó del abuelo que tenía. Era un abuelo maravilloso, con una gran calidad de persona. Me dijeron que Jorge está muy desmejorado y yo estoy muy mal también. Nunca voy a tener relación con Leo y con Sol, son muy crueles todos y yo no me merezco esto. No sé si perdonaría a Jorge y a su mujer. No invitó a nadie de mi familia", manifestó en Infama.

Y agregó: "Vos vas al barrio donde ella vive y no la quiere nadie. Me dicen todos que mi sobrino está muy desmejorado y con problemas de salud. Está muy flaquito. Me hubiera gustado ir al casamiento pero yo estoy arriba de esas cosas. No me invitó ni a mí ni a la familia de mi cuñada. No invitó a nadie. Manda todo ella y hace un montón que no veo a Jorge ni a Lionel".

"Nosotros somos gente trabajadora. Me hubiera gustado que sea un gran médico. Los futbolistas son medio vagos y nosotros somos chapados a la antigua. A Antonela la conozco por las revistas. Ojalá sea una buena chica, porque hemos tenido muy mala suerte con las otras mujeres en la familia", recordó.

Susana recordó uno de los últimos intentos que hizo para tener contacto con su sobrino, cuando Leo tenía apenas doce años. "Un día antes que Lionel se fuera a España fui a verlo y no me abrieron la puerta. El nene era un sol y me acompañó caminado como diez cuadras al kinesiólogo. No conozco a Thiago ni a Mateo, pero me gustaría conocerlos, porque van a llevar mi apellido".

Cuando se le pregunta si aceptaría unas disculpas de Celia María Cuccittini, responde casi resignada: "Ella no pide disculpas. No sabés lo que es. Murió mi hermano, mi sobrina, y no fue ni media hora a charlar con la suegra. Estamos con problemas con Jorge y él tiene vergüenza de la mujer que tiene. No nos quiere a nosotros. Ella distanció a toda la familia. Si no nos quiere a nosotros no lo quiere a él tampoco", concluyó.

