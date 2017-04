No te pierdas la caliente producción fotográfica de Barbie Vélez

Con sus 22 años y todo lo que le pasó el último tiempo en su vida, Barbie Vélez siente que este es un gran momento de su vida. La actriz se confesó para la revista Gente, donde además de lucir su lomazo en una producción de fotos muy sexy, contó cómo hoy elige la soltería a pesar de ser cortejada por muchos hombres, sus planes de mudarse sola y cómo reaccionó la calle a la decisión de la Justicia de sobreseer a ex Fede Bal y ella en la causa por lesiones recíprocas y daños.

"¿Qué pensás que cree hoy la gente sobre lo que pasó entre vos y Federico?", preguntó la periodista Ana van Gelderen. "Hubo un cambio. Lo percibo en la calle y en las redes. Antes me decía 'loca' y 'mentirosa'. Ahora la cosa se equilibró. De todas maneras, él está fuera de mi vida. Si me dicen que está de novio, separado o que se casa, no me interesa. Si pensara en todo ese círculo, me haría mal. Cuanto más lejos, mejor", respondió Barbie. Y agregó que el hecho de que se haya hecho pública la relación entre su ex y Laurita Fernández fue importante en ese sentido: "Me alivió, y no sólo porque yo tenía razón sobre ellos... Ahora, él va a hacer su vida y no me va a molestar", dijo.

Además, Vélez aseguró se siente una mujer más segura que nunca: "Crecí un montón. Me encuentro en paz, relajada y contenta. Recién ahora estoy paz, relajada y contenta. Recién ahora estoy sola, por primera vez. De los 16 en adelante no dejé de estar de novia. Cambié. Hoy salgo entre semana, voy a previas y a bailar. Disfruto de mi soltería. Antes necesitaba ponerme de novia, casarme y tener hijos. Aprendí a estar sola, aunque no lo esté del todo...", comentó, mientras lanzaba una carcajada. Y aunque fue relacionada con Polito Pieres, el Pollo Álvarez y otros apuestos hombres, la actriz está segura de algo: "Me pondré de novia cuando esté totalmente enamorada. Ya no voy a dar manotazos de ahogado. Antes reemplazaba a un chico por otro, para no estar sola. Ahora me va a costar, y no por volver a confiar o no en un hombre, ¡sino porque estoy muy feliz sola!".

Hoy -dijo- su plan principal está en un gran sueño personal: "Me voy a mudar sola. Y para eso necesito plata. El depto ya lo tengo, faltan detalles. ¡Estoy emocionada! Me la paso mirando blogs de decoración. Es chiquito, pero muy lindo. Queda en Nuñez, a mitad de camino entre mis trabajos del Centro y lo de mamá en Tigre. Hoy vivo con un bolso de ropa en el auto. Me baño en el gimnasio o en lo de alguna amiga, para no volver a casa entre las campañas, desfiles, eventos y compromisos", confesó. Entre los proyectos más ambiciosos que tiene, hay uno muy especial que podría llevarla a incursionar en un medio que desconoce: "Tengo una propuesta para hacer radio. Ya empecé a ir al fonoaudiólogo, porque si no, con mi vocecita...", contó, divertida.

Un momento de cambios para Barbie Vélez.