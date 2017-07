No se presentó a la Justicia y podría ser declarado en rebeldía por la Justicia

El ex líder de Tan Biónica tenía que presentarse ante la Justicia por la causa contravencional que le inició la Ciudad de Buenos Aires a raíz del accidente automovilístico que protagonizó en agosto de 2015, pero no lo hizo ya que viajó a Estados Unidos. Su abogado, Gabriel Iezzi, dice que su cliente no fue notificado.

Pero ahora, se complica la situación del músico ante la jueza Alejandra Dotti quien podría declararlo en rebeldía en rebeldía.

En este marco, la magistrada, fijó una nueva fecha de audiencia para el jueves 27 de julio pero fuentes judiciales aseguran que para esa fecha, el cantante volverá a ausentarse porque seguirá fuera del país, por lo que asistirán sus abogados.

