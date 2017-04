¡Nicole Kidman se lo tenía bien guardado! Lo que calló la mega estrella de Hollywood

La de 'Aquaman' es sin duda una de las historias menos contadas del universo DC. Ridiculizado en series como 'The Big Bang Theory' o 'Padre de familia', la versión en acción real dirigida por James Wan promete dar una imagen mucho más dura y salvaje del superhéroe (fácil teniendo en cuenta que el actor seleccionado para dicho papel no es otro que el casi imbatible Dothraki, Jason Momoa). Sin embargo todo gran hombre tiene detrás a una gran mujer, o al menos eso es lo que dicen. La gran mujer de Aquaman es su madre: Nicole Kidman .

Kidman ha sido la elegida para dar vida a Atlanna, noticia que sin duda a más de uno le resultará chocante. ¿Qué hace la actriz de Moulin Rouge', 'Embrujada' o 'Australia' metida en una película de superhéroes? Ella lo tiene claro. "El motivo por el que me encanta 'Aquaman' es porque James Wan es australiano y he seguido su carrera desde que empezó. Es un buen amigo mío así que me ofreció el papel de Reina Atlanna, confiesa para Entertainment Weekly. En el momento en que me dijo que podría vestir perlas y ser una guerrera sirena lo tuve claro. Por favor... Si hay algo que tengo que hacer en mi vida tiene que ser esto. [Risas] ¡Hay que divertirse!"

Fue en Adventure Comics' #260 (1959) donde se reveló que el superhéroe acuático era hijo en realidad de un farero llamado Tom Curry (Temuera Morrison) y la hermosa sirena. Al parecer, la actriz nominada recientemente a un Oscar por su papel en 'Lion' está entusiasmada con este papel. Y es que desde hace una temporada, Nicole Kidman se aventura en proyectos de lo más alternativos (como el ahora mencionado), atreviéndose incluso a saltar a la pequeña pantalla de la mano de HBO.

Fuente: ECartelera