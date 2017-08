Nicole destapó la olla y habló de su salida con Moyano

Desde que comenzó a circular el rumor de una cena romántica entre Nicole Neumann (36) y Facundo Moyano (32) en un bar supuestamente de Palermo, ninguno de los protagonistas de esta nueva historia de amor habló al respecto.

De hecho, la modelo y ex mujer de Fabián Poroto Cubero (38) evadía con altura a sus compañeros de Cortá por Lozano (Telefe, a las 18) cada vez que estos le preguntaban por la misteriosa cita a con el diputado del Frente Renovador.

"No voy a decir que sí ni que no, ni blanco ni negro. De última, tengo todo el derecho de ir a tomar algo con amigos...", dijo la también diseñadora de ropa y defensora de los derechos de los animales el viernes último, cuando fue acorralada a preguntas en el ciclo conducido por Verónica Lozano (47), donde ella se desempeña como panelista.

Lo cierto es que este lunes las presiones de sus compañeros superaron a la rubia y ésta terminó contando cómo fue su primera cita con el hijo del histórico dirigente gremial, Hugo Moyano.

Facundo se presentó en las PASO como candidato a renovar su banca en la Cámara Baja por la provincia de Buenos Aires.

"Este es un tema muy serio. Antes que nada quiero contar que les pedí autorización tanto a Facundo como a Nicole para contar esta historia", comenzó explicando en el ciclo antes mencionado Connie Ansaldi, quien es íntima amiga del joven político y compañera de la modelo.

Y siguió: "Subí una foto junto a Nicole en Instagram. Muchos amigos me escribieron pidiendo que les presentara a Nicole pero cuando me escribió Facu dije 'éste capaz que le gusta' y le dije a Niki 'es buenmozo por qué nos va a comer con él'.

Dicho esto Ansaldi desmintió que Facundo y Nicole hubieran cenado en Palermo así como el noviazgo del político con Eva Bargiela, una de las azafatas del programa de Guido Kaczka.

"No fue en un bar en Palermo, fue en un restorán en Puerto Madero y ella dejó la camioneta en Recoleta por eso él después la llevó. ​Y Facundo estaba soltero", aseguró la periodista.

"Pará, pará, pará, hasta ahí. Tenemos acá a Nicole podemos escucharla a ella", pidió entonces la conductora del programa y la modelo tomó la posta y reconoció la velada con el galán del Congreso.

"Me mandó mensajes y a los tres o cuatro días de eso salimos a comer. Yo comí cosas veganas, pero él no. Pedimos una ensalada de pepino, otra de kale con algo que no me acuerdo y vino, pero no tomé nada", contó Nicole, quien también confesó haber estado nerviosa durante la cena.

Además, Neumann describió a Moyano como "un caballero" y contó que él se preocupó por saber cómo ella había llegado a su casa luego de la cita. En tanto, recordó que antes de conocerlo lo primero que preguntó sobre su candidato era si estaba soltero.

"¿Habrá una segunda cita?", quisieron saber sus compañeros y la rubia dejó abierta la puerta sobre lo que pueda suceder en el futuro. "La vida dirá", comentó, risueña.

Por último, en la gala de Fundaleu del lunes a la noche, Nicole volvió a hablar de Facundo y tras reconocer la cena en cuestión dijo que el joven legislador le parecía "muy apuesto".

