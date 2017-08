¡Nena! Sol Pérez subió la temperatura con fotos jugadísimas desde Misiones

Un fuego! La "chica del clima" deleitó en Instagram con fotos muy sensuales. Sol Pérez encendió las redes sociales con una serie de fotos muy jugadas. La rubia no se olvidó de sus seguidores y compartió algunas postales en las redes de su paseo por Misiones, a donde viajó para realizar un acto de presencia en una disco. Te mostramos las fotos y más detalles a continuación.





La pronosticadora de la edición matutina de Sportia en TyC Sports no perdió el tiempo y desde el hotel donde se aloja publicó una serie de fotos con poca ropa, como tiene acostumbrados a sus seguidores. Recordemos que el pasado viernes, uno de los cuerpos más envidiados de Bailando por un sueño no pudo lograr un buen desempeño en el baile, y por eso fue que miembros del jurado se decepcionaron con la presentación de la participante.





Desde la televisión y desde las redes sociales, Sol Pérez exhibe su físico trabajado y cuidado. Por eso muchos pensaron que el reggaetón romántico iba a ser pan comido para ella, pero no. Durante la previa fue muy sincera y dijo: "Claramente no soy una persona hot. Una tiene que jugar un poco con esas cosas, pero no me sale eso de ser hot, el perreo me costó muchísimo".





Eso sí, el juego de la seducción en las redes sociales le sale bastante bien... ¡Aquí las pruebas!

Embed ☀️☀️☀️ Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 5 de Ago de 2017 a la(s) 8:43 PDT



Embed