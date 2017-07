Natacha Jaitt abrió la caja de Pandora y dará más detalles de la relación con Latorre

Natacha Jaitt decidió, esta vez en serio, romper el silencio y contar todos los detalles de su relación con Diego Latorre. Primero en el programa de Jorge Rial, Intrusos (América TV), y después con Pamela David, este lunes la mediática se refirió a cómo nació el vínculo con el ex futbolista, qué intentó hacer el día que todo salió a la luz y cómo fue que le robaron la famosa tablet que desató la polémica.

Todos los textuales de Natacha:

• Cómo fue el momento en que todo salió a la luz: "El domingo que explota todo, el teléfono empezó a quemarse, pensé que le había pasado algo a mis hijos, no entendía nada. Lo llamo (a Diego Latorre) y no atiende. La primera reacción es '¿qué hacemos?', para ver qué hacíamos. Está casado y en algún punto era ayudarlo. Él nunca me contestó y apagué todo hasta el otro día".

• Qué fue lo que le dolió y por qué fue a fondo: "Me importó que no me atendió. Yo también tengo derecho a que me pasen cosas. La persona que me pide un vibrador en el tujes no me atiende. Lo que me jodió es que no me atendiera".

• Cómo nació su relación con ambos: "Yo la conozco a Yanina desde cuando la llevé a Radio Palermo y no la conocía ni el marido. En la nota que le hago le pregunto '¿harías un trío?' y ella me responde 'sí, con vos'. Chan. Subo la nota, tuvo repercusión y terminó en Informadísimas. Yo no soy su amiga, pero siempre me usó. Acá no hay 'icardeada'. Cada vez que me veía me falseaba. Y un día empezó a aparecer Diego. En el Martín Fierro de Radio del año pasado, Diego se desespera y me hice la boluda. De pronto, esa misma noche, apareció una camioneta en la puerta del Hilton y era él que me dijo 'subí'. Yo le dije que era 'una falta de respeto', que Yanina estaba adentro, y no me subí."

• Todo no salió a la luz: "No se sabe todo, tengo como 40 audios más. Si yo hubiera querido extorsionar, cosa que no me nace, lo hubiera hecho antes. No sé cómo se hace eso".