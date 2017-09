Nació en San Juan: Sol Pérez deslumbró en la pista y habló de un posible romance con Maluma

sol3.JPG

Sol Pérez y Fernando Bertona realizaron una performance de "Soy", de Lali Espósito en lo que fue el inicio del Cha Chá pop del Bailando 2017 de ShowMatch."¿A quién no le parece fachero Maluma?", preguntó la chica del clima, después de que Marcelo Tinelli la indagara acerca de la posibilidad de un romance con el cantante que le dedicó un like en su famosa cuenta de Instagram.Angel de Brito encabezó la ronda de puntajes con felicitaciones: "Este ritmo es muy 'buchón' porque es muy difícil. Igualmente, fue un trabajo muy digno".Pampita le puso un "8" y observó que "Sol está bailando increíble". "La verdad es que me sorprendió mucho en este ritmo", dijo.Moria también quedó anonadada: "Bertona es un gauchito todoterreno y no puedo creer lo que está bailando Sol, es de bailarina profesional". La diva les puso "9".Por último, Marcelo Polino (8) concluyó: "Fueron la sorpresa de la noche. No daba dos pesos por Sol".