Multifacética: Marian Farjat se lanza como DJ junto a su hermana

Marian Farjat y Yasmin conforman este dúo tan divertido como mediático. Luego de varios años de trabajo, capacitación y empeño, las hermanas Farjat decidieron dedicar su carrera a este proyecto musical que llevan en la sangre desde muy chicas.





Hoy el presente las une mas que nunca con un sólo fin: contagiar toda la energía y carisma que las caracteriza, llegar a millones de corazones mediante la buena música.





Marian: Hace años nos perfeccionamos como DJs, pero no queríamos contar nada acerca de este proyecto hasta no estar cien por ciento seguras de lanzarlo. Este año se dio todo.Encontramos el tiempo y el equipo para poder dar todo de nosotras.





Yasmin: El cariño que estamos recibiendo de la gente es impresionante. Amamos la música de chiquitas pero nunca nos imaginamos que nos iba a traer tantas satisfacciones.





Marian: Tenemos un público de fierro que amamos profundamente. Nos siguen, nos apoyan, nos alientan, nos escuchan, nos llenan el corazón. Cada vez son mas las propuestas para tocar y no podemos estas mas felices!!!





Yasmín: Cuando entré en Gran Hermano te juro que no entendía que hacía ahí, y si bien no lo volvería a hacer lo agradezco porque probablemente no estaríamos hoy con Marian acá de no haber tenido ese paso por la televisión.





Marian: Hay mucha gente mala onda en el medio que critica sin saber a ver si respondemos algo. ¿Y sabés que? no les vamos a dar el gusto. Las Farjat traemos fiesta y respondemos con buena música y mucho amor.





Yasmín: Ser DJ no es fácil, no es solo seleccionar buena música, mezclar bien y tener timing. Hay que saber brindar un buen show, conocer a tu público, superar sus expectativas, hacer de una fiesta un fiestón.





Marian: ¿Lo más loco que nos paso? Las fantasías y propuestas de la platea masculina conmigo y con Yas jaja. Las propuestas son para tocar! No para tocar...nos. (risas).