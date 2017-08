Mónica Farro le puso los puntos a una colega

¡Se abrió otra grieta!. pero esta vez entre las vedettes. El motivo no es la política sino la cantidad y el origen de los abdominales de cada una. La ex vedette, Pamela Pombo, aseguró que Mónica Farro se injertó una planchuela de abdominales y agregó que ahora cualquiera muestra músculos y dice que hace fitness, pero en realidad estan todas operadas.

En el programa Infama, la vedette uruguaya recogió el guante y le respondió a la reina del fitness: "No tengo interés en discutir con esa chica ni la conozco". Y agregó: "¿Quién sos pata sucia? Yo tenia buena onda con ella y la saludaba, pero después de todo esto ya no", sentenció Farro ofendida al escuchar que criticaron su cuerpo.





"A mí no me interesa tener un cuerpo como el de ella, no me gusta", explicó la ex pareja de Juan Suris. Y sentenció el aspecto de su colega: "Tiene cara de hombre de tanto anabólico que toma o ¿para vos tiene vos de mujer?", interrogó a los panelistas. "Tiene un cuerpo que no lográs sólo trabajándolo, sin inyectarte cosas", comentó la compañera de gimnasio de Pombo.

Embed Sábado @implacablesC9 siempre buena energía amo ese programa Una publicación compartida de moni farro (@moni.farro) el 6 de Ago de 2017 a la(s) 9:44 PDT



Pamela Pombo era vedette hasta que decidió realizar un cambio en su vida, que provocó una transformación en su cuerpo desde que comenzó a dedicarse al culturismo. Las horas dedicadas al duro entrenamiento lograron que se destacara en su categoría y comenzara a competir logrando ganar los primeros premios en los circuitos locales.