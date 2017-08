Mirtha y Su sorprendieron con sus looks para ir a votar en las PASO

Las divas de la televisión argentina, Susana Giménez y Mirtha Legrand, cumplieron con el deber cívico y fueron a votar con looks llamativos. Ambas coincidieron en una pólemica prenda: el tapado de piel.



Susana votó alrededor de las 16.30 con un total black, acaparando la atención de todos los votantes. Optó por un tapado negro de tres botones con terminaciones en piel blanco y negro, una calza engomada, booties en cuero y su cartera Michael Kors tricolor. Infaltable, su accesorio fetiche: los anteojos cat eye con piedras.



"Lo único que puedo decir es que suceda lo mejor para el país: no más grieta. Para que se disipe no hay que nombrarla más", señaló la diva de los teléfonos al salir del cuarto oscuro.



Por su parte, Mirtha, al finalizar sus clásico almuerzo televisivo, pasó por una escuela en el barrio de Palermo para emitir su voto como ciudadana. Eligió un look señorial, con un tailleur en aguamarina de dos piezas en falda de Iara combinándolo con un foulard celeste Hermés y un tapado camel de piel.



El objeto de deseo fue la clásica neverfull de la firma francesa Louis Vuitton en su versión pequeña. La acompañó con joyas de su colección personal, con anillos de brillantes.