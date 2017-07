Mirtha Legrand: "Pienso que es mi último Martín Fierro, ya me voy a retirar"

Mirtha Legrand recibió la estatuilla como mejor programa de interés general por sus programas en El Trece.





"Pienso que es mi último Martín Fierro, he cumplido un número redondo, ya me voy a retirar", dejó picando la conductora apenas recibió el galardón.





Embed







"El equipo es genial. Hago dos programas semanales pero trabajamos toda la semana, queremos hacer un programa de calidad", agregó.





Y cerró: "Me ha pasado de todo en la vida pero soy una mujer afortunada y he recorrido un largo camino. No soy rencorosa pero soy memoriosa".