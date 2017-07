Mirtha Legrand: "Luis Majul es un estúpido"

Luego de que Mirtha Legrand revelara que Luis Majul no acepta ir a su programa hasta que ella no vaya al suyo, La Cornisa en América, el periodista respondió a la conductora. Tras escuchar el pedido del conductor, "La Chiqui" trató de "estúpido" al conductor.

En medio de un diálogo con Ari Paluch, uno de los invitados a la mesa del fin de semana pasado y compañero de Majul en La Cornisa, Mirtha reveló los motivos del distanciamiento con el conductor.

"A este programa no quiere venir. Porque él quiere que vaya a su programa y yo no voy a ningún programa", explicó Legrand.

"Hace años que no viene. Anita (productora de Mirtha) lo llama, lo llama y nada. La última vez nos dijo 'no me llamen más'; bueno, chau fuiste", disparó la Chiqui, enojada.

En respuesta a las declaraciones de Mirtha, Majul dijo: "Si Mirtha se enoja, que se enoje, pero está todo bien, somos todos grandes ya", expresó en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Así, luego del enojo de la diva de los almuerzos, explicó cómo surgió: "Un día le dije a su producción que la próxima vez que me invitaran si podía grabarla para entrevistarla. Se lo dije bien y después de la enésima vez que me invitó", aclaró en entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

Asimismo, destacó que "yo le hice un homenaje a Mirtha porque es una grande de verdad, pero superioridad moral y mínima reciprocidad, aunque sea mínima, tiene que tener con los colegas".

En comunicación con el ciclo radial Por Si Las Moscas, restándole importancia a la situación, indicó: "ella va a poder seguir haciendo sus programas geniales sin mí, y yo voy a seguir haciendo La Cornisa sin ella. Hasta que ella me vuelva a invitar, me deje hacerle una entrevista y nos divertiremos ambos", propuso.

Enterada de la respuesta del periodista, Mirtha trató a Majul de "estúpido". "Dijo Luis que quiere ir a su mesa, pero solo y con su perro", le comentaron a la diva ante las cámaras de Infama.

Descolocada por la propuesta, tiró: "No, ¿qué perro? ¿Tiene un perro? Que estúpido, es un estúpido", cerró.

Fuente: exitoína